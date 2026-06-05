Nuno Moreira e Tchê Tchê em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Tchê Tchê recebe sondagens de clubes da Série A e deve ser negociado pelo Vasco
Jogador, de 33 anos, vem recebendo muitas críticas
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