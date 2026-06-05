Nuno Moreira e Tchê Tchê em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Nuno Moreira e Tchê Tchê em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 05/06/2026 10:30

Rio - O Vasco deverá passar por mudanças no elenco para o segundo semestre. De acordo com informações do portal "GE", o volante Tchê Tchê, de 33 anos, recebeu sondagens de dois clubes da Série A e poderá ser o primeiro a mudar de ares.

Existe o interesse do Vasco de negociar com veterano, que não vem tendo boas atuações. Com contrato até o fim do ano, ele poderá deixar o clube de graça em breve. O Cruz-Maltino não deverá dificultar sua saída antecipada.

Na última partida do Cruz-Maltino, Tchê Tchê ficou no banco de reservas e não ultrapassou o limite de 12 jogos estipulado pela CBF. Com isso, o jogador poderia atuar por outro time da Série A.

Vitorioso por clubes importantes como Atlético-MG e Botafogo, Tchê Tchê chegou ao Vasco no começo do ano passado e viveu altos e baixos. No total, ele entrou em campo em 74 jogos, com três gols e quatro assistências.