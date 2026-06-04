O Vasco trabalha para contratar jogadores para reforçar o elenco para o segundo semestre, mas a missão não é fácil diante da grave crise financeira. Além de buscar nomes cujas contratações não necessitem de muito dinheiro, a diretoria também trabalha para enxugar a folha salarial e abrir espaço para novas chegadas.
A lista de possíveis saídas conta com nomes que perderam espaço nesta temporada e que estão em baixa com o técnico Renato Gaúcho e com a torcida. Tchê Tchê é um deles e recebeu sondagens.
Com 12 partidas no Brasileirão, o volante ainda pode jogar por outro clube na competição e tem contrato até o fim de 2026. Outro nome que pode deixar o Vasco é Nuno Moreira, que não tem conseguido repetir as atuações de 2024 e pode retornar à Europa.
Há ainda a situação envolvendo Marino Hinestroza. O atacante colombiano ainda não agradou e tem poucas chances no time, o que gera insatisfação de ambas as partes. Entretanto, a diretoria vascaína ainda avalia a melhor opção, entendendo que ele pode render com mais tempo de adaptação ao futebol brasileiro.
Enquanto uma pequena reformulação do elenco pode acontecer, a única certeza no momento é a saída de Matheus França, devolvido ao Crystal Palace. Sem render bom futebol, ele ainda abrirá um bom espaço na folha salarial, já que possuía um dos maiores vencimentos do elenco vascaíno.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.