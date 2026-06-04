Lucas Piton é um dos nomes cotados para deixar o Vasco ainda em 2026 - Dikran Sahagian/Vasco

Lucas Piton é um dos nomes cotados para deixar o Vasco ainda em 2026Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 04/06/2026 10:58

enxugar a folha salarial e abrir espaço para novas chegadas.

O Vasco trabalha para contratar jogadores para reforçar o elenco para o segundo semestre, mas a missão não é fácil diante da grave crise financeira. Além de buscar nomes cujas contratações não necessitem de muito dinheiro, a diretoria também trabalha para

A lista de possíveis saídas conta com nomes que perderam espaço nesta temporada e que estão em baixa com o técnico Renato Gaúcho e com a torcida. Tchê Tchê é um deles e recebeu sondagens.



Com 12 partidas no Brasileirão, o volante ainda pode jogar por outro clube na competição e tem contrato até o fim de 2026. Outro nome que pode deixar o Vasco é Nuno Moreira, que não tem conseguido repetir as atuações de 2024 e pode retornar à Europa.



possuía um dos maiores vencimentos do elenco vascaíno.



Enquanto uma pequena reformulação do elenco pode acontecer, a única certeza no momento é a saída de Matheus França , devolvido ao Crystal Palace. Sem render bom futebol, ele ainda abrirá um bom espaço na folha salarial, já que