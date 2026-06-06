Vasco vem jogando sem patrocínio master na camisa desde dezembro de 2025 - Matheus Lima / Vasco

Vasco vem jogando sem patrocínio master na camisa desde dezembro de 2025Matheus Lima / Vasco

Publicado 06/06/2026 16:59

Rio - Após meses de negociações, a novela entre Vasco e SportingBet parece estar chegando ao fim. Nos últimos dias, a diretoria vascaína retomou as conversas com a casa de apostas e encaminhou o acordo para que ela seja nomeada a nova patrocinadora master do Cruz-Maltino. A informação foi dada inicialmente pelo portal 'Expresso 1923'.

O consenso inicial é de que o contrato dure até dezembro de 2027, com a possibilidade de renovação por mais um ano. Ainda não há informações sobre os valores do patrocínio, mas sabe-se que esse assunto travou as negociações entre as partes em abril

Parte da diretoria cruz-maltina ligada ao presidente Pedrinho considerava o valor oferecido pela SportingBet muito baixo e era contra o acordo. Anteriormente, o dirigente já havia declarado preferência por um patrocinador que oferecesse valores de "primeira prateleira" ao clube.

Desde então, a pressão da diretoria vascaína sobre os executivos da SAF, responsáveis pelas negociações, só aumentou. A demora para a confirmação de um acordo favorável gerava incômodo nos bastidores. O Cruz-Maltino joga sem patrocinador master desde dezembro de 2025, quando a casa de apostas BetFair deixou o posto.