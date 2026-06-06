São Januário para Vasco x AthleticoFoto: Matheus Lima/Vasco
O atual estado do gramado de São Januário vem gerando bastante insatisfação por parte da comissão técnica e dos jogadores. As reclamações seriam em relação à altura da grama e à falta de padrão nos cortes. Em alguns jogos, a grama foi mantida mais alta, deixando o jogo mais lento; em outras ocasiões, os cortes foram considerados baixos demais.
Apesar das críticas, a empresa responsável não está realizando os reparos por conta delas. As intervenções já faziam parte do cronograma inicial para períodos em que o Vasco não utilizaria o estádio.
Serão realizados cortes mais agressivos, em uma altura inferior a 20 milímetros, com o objetivo de abrir o gramado, limpar o campo e retirar o excesso de folhas e estolões que se formaram em São Januário e foram alvo de críticas nos últimos jogos. A expectativa é que, após a intervenção, o gramado apresente menos volume, fique mais leve quando os jogos forem retomados e ofereça melhores condições para a prática do futebol.
O Vasco volta a campo apenas no dia 22 de julho, contra o Vitória, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, a equipe ocupa a 17ª colocação, com 20 pontos.
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