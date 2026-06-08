Marino Hinestroza ainda não engrenou com a camisa do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Marino Hinestroza ainda não engrenou com a camisa do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 08/06/2026 14:41

Rio - O atacante Marino Hinestroza, de 23 anos, recebeu propostas para deixar o Vasco. De acordo com informações da "Itatiaia", clubes do Brasil e de fora apresentaram ofertas ao Cruz-Maltino pela contratação do colombiano.

Apesar disso, o Vasco não pretende se desfazer o atacante neste momento. O colombiano tem sido avaliado de perto por Renato Gaúcho. O técnico tem um olhar positivo sobre o atacante e o Vasco acredita que a paralisação da Copa do Mundo poderá ajudá-lo.

"Tenho conversado com o Marino, dado conselhos, lapidado... Hoje foi a melhor atuação dele no Vasco e torço para que volte a jogar o futebol que jogou na Colômbia. Aos poucos ele vai readquirindo aquele futebol. Às vezes faz algumas coisas erradas, mas é normal. Fiquei feliz, no Chile ele também jogou bem. As oportunidades estão ai", disse o treinador Renato Gaúcho depois da classificação do Vasco na Copa do Brasil no último dia 13.

Marino Hinestroza era destaque no Atlético Nacional, despertou interesse de Fluminense e Botafogo. O Vasco desembolsou algo em torno de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 27 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos do colombiano em janeiro. Desde a chegada, o colombiano, de 23 anos, soma 18 jogos sem nenhum gol e nenhuma assistência.