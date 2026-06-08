Abraham Marcus em ação pelo Estrela da Amadora, de Portugal - Reprodução

Abraham Marcus em ação pelo Estrela da Amadora, de PortugalReprodução

Publicado 08/06/2026 16:20

Rio - O Estrela da Amadora, de Portugal, recusou uma proposta de 4 milhões de euros (R$ 24 milhões) do Vasco pelo atacante nigeriano Abraham Marcus. Segundo informações do jornal português "A Bola", a diretoria da equipe europeia considerou a oferta insuficiente e optou por segurar o atleta devido à sua importância no setor ofensivo.



O interesse dos cariocas no jogador de 26 anos não é recente, mas esta foi a primeira investida oficial para tentar concretizar o negócio. A transferência, contudo, esbarra nos valores exigidos pelo clube lusitano.



Além do Vasco, Abraham Marcus está no radar de outras equipes do futebol europeu. A expectativa da diretoria do Estrela da Amadora é que propostas financeiramente mais vantajosas surjam nas próximas semanas.



Com contrato válido até 2028, o nigeriano soma duas partidas pela seleção de seu país. Ele fechou a última temporada com cinco gols e seis assistências em 31 jogos disputados.