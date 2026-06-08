Danilo entrou no lugar de Wesley na vitória da seleção brasileira sobre o Egito - Rafael Ribeiro / CBF

Danilo entrou no lugar de Wesley na vitória da seleção brasileira sobre o EgitoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 08/06/2026 14:16

o atrapalhou em 2018 e 2022.



Nas últimas duas edições, Danilo só conseguiu jogar quatro vezes dos 10 jogos que o Brasil disputou. Os motivos foram lesões logo no início das campanhas. Danilo surge como a principal opção de Carlo Ancelotti para ser o titular da lateral direita da seleção brasileira com o corte de Wesley . Se isso se confirmar, o jogador do Flamengo, de 34 anos, irá para a terceira Copa do Mundo seguida na equipe e com um fantasma queNas últimas duas edições, Danilo só. Os motivos foram lesões logo no início das campanhas.

Há quatro anos, no Catar, o lateral se machucou logo na estreia. Apesar de ter atuado os 90 minutos no 2 a 0 sobre a Sérvia, ele sofreu sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e ficou fora dos outros jogos da fase de grupos, contra Suíça e Camarões.

Pelo menos, voltou a tempo de jogar por 72 minutos as oitavas de final, na goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul. Recuperado completamente, ficou em campo os 120 minutos do 1 a 1, contando a prorrogação, na derrota nos pênaltis para a Croácia, nas quartas.

Já em sua primeira Copa do Mundo, em 2018, Danilo não teve muito tempo para se mostrar além da estreia. Após ser titular e jogar o tempo todo no 1 a 1 com a Suíça, ele se machucou duas vezes em treinos e não entrou mais em campo.

Primeiro, teve um problema na região do quadril na véspera da partida contra a Costa Rica, pela segunda rodada. Ele chegou a ficar no banco contra o México, nas oitavas de final, mas sofreu uma lesão mais grave logo depois, no ligamento do tornozelo esquerdo.

Só não foi cortado porque pediu à comissão técnica para seguir com o grupo até a eliminação nas quartas de final, na derrota por 2 a 1 para a Bélgica.

Lateral direita foi problema nas últimas duas Copas

Na edição de 2018, aliás, a seleção brasileira sofreu com problemas na lateral direita. Isso porque Daniel Alves sofreu grave lesão antes da convocação final e ficou fora. E assim, Fágner foi chamado e foi o único à disposição em quatro jogos.

Quatro anos depois, Éder Militão foi improvisado na direita nas ausências de Danilo. O zagueiro do Real Madrid tinha grandes chances de ser titular em 2026, mas uma série de graves lesões atrapalharam seu ciclo e acabou ficando fora da lista final por novo problema médico.