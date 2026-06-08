Danilo entrou no lugar de Wesley na vitória da seleção brasileira sobre o EgitoRafael Ribeiro / CBF

Mais artigos de O Dia
O Dia
Danilo surge como a principal opção de Carlo Ancelotti para ser o titular da lateral direita da seleção brasileira com o corte de Wesley. Se isso se confirmar, o jogador do Flamengo, de 34 anos, irá para a terceira Copa do Mundo seguida na equipe e com um fantasma que o atrapalhou em 2018 e 2022.

Nas últimas duas edições, Danilo só conseguiu jogar quatro vezes dos 10 jogos que o Brasil disputou. Os motivos foram lesões logo no início das campanhas.
Leia mais: ‘Estou parecendo um menino de 18 anos’, diz Neymar sobre última Copa
Há quatro anos, no Catar, o lateral se machucou logo na estreia. Apesar de ter atuado os 90 minutos no 2 a 0 sobre a Sérvia, ele sofreu sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e ficou fora dos outros jogos da fase de grupos, contra Suíça e Camarões.
Pelo menos, voltou a tempo de jogar por 72 minutos as oitavas de final, na goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul. Recuperado completamente, ficou em campo os 120 minutos do 1 a 1, contando a prorrogação, na derrota nos pênaltis para a Croácia, nas quartas.
Leia mais: Neymar e Vini Jr dominam lista de jogadores da Seleção com mais patrocínios
Já em sua primeira Copa do Mundo, em 2018, Danilo não teve muito tempo para se mostrar além da estreia. Após ser titular e jogar o tempo todo no 1 a 1 com a Suíça, ele se machucou duas vezes em treinos e não entrou mais em campo.
Primeiro, teve um problema na região do quadril na véspera da partida contra a Costa Rica, pela segunda rodada. Ele chegou a ficar no banco contra o México, nas oitavas de final, mas sofreu uma lesão mais grave logo depois, no ligamento do tornozelo esquerdo.
não foi cortado porque pediu à comissão técnica para seguir com o grupo até a eliminação nas quartas de final, na derrota por 2 a 1 para a Bélgica.

Lateral direita foi problema nas últimas duas Copas

Na edição de 2018, aliás, a seleção brasileira sofreu com problemas na lateral direita. Isso porque Daniel Alves sofreu grave lesão antes da convocação final e ficou fora. E assim, Fágner foi chamado e foi o único à disposição em quatro jogos.
Quatro anos depois, Éder Militão foi improvisado na direita nas ausências de Danilo. O zagueiro do Real Madrid tinha grandes chances de ser titular em 2026, mas uma série de graves lesões atrapalharam seu ciclo e acabou ficando fora da lista final por novo problema médico. 