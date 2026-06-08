John Textor ao lado presidente do Botafogo social, João Paulo Magalhães - Vítor Silva / Botafogo

John Textor ao lado presidente do Botafogo social, João Paulo MagalhãesVítor Silva / Botafogo

Publicado 08/06/2026 21:48

Rio - O presidente do Botafogo associativo, João Paulo Magalhães, criticou John Textor durante uma entrevista à ESPN, nesta segunda-feira (8), na sede da Ferj. Ele ressaltou que não tem "nada contra a pessoa física" do americano, mas citou que o empresário teve "falhas muito significativas como gestor de futebol" e "prejudicou muito" o Glorioso.

"Eu acho que o descontentamento com o John Textor é do associativo com ele, não é o contrário. Ele não tem que estar descontente com a gente. Ele teve 11 meses para tentar fazer um acordo com os sócios dele, com quem ele brigou, e não conseguiu, ele falhou. E ele não pode levar o Botafogo para lama. Eu lamento muito tudo isso que tem acontecido", disse João Paulo.

"Eu não tenho nada contra a pessoa física do John Textor, acho ele um camarada muito gentil, cortês com todo mundo, mas ele teve falhas muito significativas como gestor de futebol e prejudicou muito o Botafogo. As pessoas não têm ideia do cenário que o Botafogo se encontra hoje", completou.

"Então, ele dizer que está chateado é uma piada, a gente é que está chateado com ele. O botafoguense é que está sangrando com inúmeros transfer bans, muitos compromissos sem serem cumpridos. Acho que nós vamos trabalhar todos unidos, todos os botafoguenses de mãos dadas, vamos apoiar agora a SAF, num novo momento, para que o Botafogo se recupere e volte a disputar todos os títulos de qualquer campeonato que venha a participar", afirmou o presidente.

O Botafogo, na semana passada, deu mais um passo para ter a GDA Luma Capital como nova dona de 90% de sua SAF. As partes estão alinhadas, mas a troca de investido ainda precisa passar por um acordo entre o Glorioso e o Lyon em relação às cobranças mútuas de valores a receber.