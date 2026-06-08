Vitinho em ação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Vitinho em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 08/06/2026 14:52

Rio - A ausência do lateral-direito Vitinho na lista final do Brasil para a Copa do Mundo gerou uma ponta de frustração nos bastidores do jogador. Convocado durante o ciclo das Eliminatórias, o atleta do Botafogo viu uma nova oportunidade de ir ao Mundial surgir após o, que se lesionou. O técnico Carlo Ancelotti, no entanto, surpreendeu ao escolher o volante Éderson, da Atalanta, para preencher a vaga.Os detalhes sobre o sentimento do defensor alvinegro foram revelados pelo repórter Felipe Silva durante o programa “Fala a Fonte”, da ESPN. De acordo com o jornalista, o atleta nutria o sonho de se juntar ao grupo que disputará o torneio na América do Norte.“O Vitinho, do Botafogo, lateral-direito, estava nessa pré-lista. E aí, conversando com pessoas próximas da manhã dessa segunda-feira, me falaram que ele alimentava muito essa… Tinha essa esperança de ser convocado, sabe? Ser o substituto do Wesley na seleção brasileira. Porque ele vinha se preparando, acreditava que fez uma boa temporada”, relatou o repórter.