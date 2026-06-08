Vitinho em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo
Os detalhes sobre o sentimento do defensor alvinegro foram revelados pelo repórter Felipe Silva durante o programa “Fala a Fonte”, da ESPN. De acordo com o jornalista, o atleta nutria o sonho de se juntar ao grupo que disputará o torneio na América do Norte.
“O Vitinho, do Botafogo, lateral-direito, estava nessa pré-lista. E aí, conversando com pessoas próximas da manhã dessa segunda-feira, me falaram que ele alimentava muito essa… Tinha essa esperança de ser convocado, sabe? Ser o substituto do Wesley na seleção brasileira. Porque ele vinha se preparando, acreditava que fez uma boa temporada”, relatou o repórter.
A escolha do comandante frustrou os planos do camisa 2 do Glorioso. Com a definição da vaga para Éderson, o volante Danilo permaneceu como o único representante do clube de General Severiano na delegação do Brasil que busca o hexacampeonato.
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