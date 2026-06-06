John Textor foi afastado do comando da SAF do Botafogo em abrilVitor Silva / Botafogo
"Existem ações judiciais relevantes no Reino Unido e nos Estados Unidos que contestam a propriedade das ações. Trata-se de um litígio sério, e administradores de falência como a Cork Gully não poderão simplesmente ignorá-lo", disse, em comunicado enviado ao 'Canal do TF'.
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Entenda o acordo entre Botafogo e GDA Luma
Ainda assim, apesar do avanço nas tratativas, a conclusão da negociação precisa de outra parte importante. Como a troca de comando das ações depende da Eagle Bidco, atual administradora da Cork Gully, o processo também passa pelo Lyon.
Botafogo e o clube francês, controlado pela Ares, uma das credoras da holding estadunidense, estão conversando para chegar a um acordo e encerrar a briga judicial com cobranças de dívidas.
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