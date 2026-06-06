John Textor foi afastado do comando da SAF do Botafogo em abril - Vitor Silva / Botafogo

John Textor foi afastado do comando da SAF do Botafogo em abrilVitor Silva / Botafogo

Publicado 06/06/2026 17:32





"Existem ações judiciais relevantes no Reino Unido e nos Estados Unidos que contestam a propriedade das ações. Trata-se de um litígio sério, e administradores de falência como a Cork Gully não poderão simplesmente ignorá-lo", disse, em comunicado enviado ao 'Canal do TF'.



Leia mais: Saiba quanto Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco vão ganhar com a Copa Rio — O empresário John Textor se manifestou sobre a assinatura do acordo vinculante entre o Botafogo e a GDA Luma para uma futura venda da SAF do Alvinegro. O ex-controlador do futebol do Glorioso indicou que as disputas na Justiça estão longe de terminar e classificou a situação como um "litígio sério"."Existem ações judiciais relevantes no Reino Unido e nos Estados Unidos que contestam a propriedade das ações. Trata-se de um litígio sério, e administradores de falência como a Cork Gully não poderão simplesmente ignorá-lo", disse, em comunicado enviado ao 'Canal do TF'.

Entenda o acordo entre Botafogo e GDA Luma

Após o acordo, fechado nesta sexta-feira (5), há a expectativa de que um aporte de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 128 milhões) aconteça na próxima semana para quitação de dívidas.



Ainda assim, apesar do avanço nas tratativas, a conclusão da negociação precisa de outra parte importante. Como a troca de comando das ações depende da Eagle Bidco, atual administradora da Cork Gully, o processo também passa pelo Lyon.



Botafogo e o clube francês, controlado pela Ares, uma das credoras da holding estadunidense, estão conversando para chegar a um acordo e encerrar a briga judicial com cobranças de dívidas.