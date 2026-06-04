Joaquín Correa em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Joaquín Correa em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 04/06/2026 11:55

Joaquín Correa no início de 2026, River Plate volta a colocar o atacante como uma opção de contratação.



O argentino é visto pelo clube de seu país como uma opção no mercado, caso não se concretize a tentativa de acerto com Giovanni Simeone, atacante do Napoli que estava emprestado ao Torino. A informação é do site 'El Crack Deportivo'. O Botafogo tem a possibilidade de negociar mais um jogador de seu elenco para arrecadar dinheiro em meio à grave crise financeira. Após demonstrar interesse emno início de 2026, River Plate volta a colocar o atacanteO argentino é visto pelo clube de seu país como uma opção no mercado,, atacante do Napoli que estava emprestado ao Torino. A informação é do site 'El Crack Deportivo'.

Joaquín Correa está avaliado em 1,5 milhão (cerca de R$ 7,6 milhões), segundo o site Transfermarkt. Entretanto, caso pretenda liberá-lo, o Botafogo deseja receber um valor maior.



Outros jogadores que podem sair do Botafogo

Além do atacante argentino, Danilo é um nome quase certo de deixar o Botafogo após a Copa do Mundo, enquanto Alexander Barboza já foi para o Palmeiras. Outros nomes como Matheus Martins, Newton, que interessa ao São Paulo, Kadir e Vitinho receberam sondagens recentemente.

Em grave crise financeira, a diretoria da SAF alvinegra teme por uma debandada que possa atrapalhar o planejamento para o segundo semestre. Ao mesmo tempo, busca contratações para reforçar o elenco e também avalia propostas de venda para arrecadar dinheiro, enquanto tentar quitar as dívidas que causaram 5 transfer bans da Fifa, impedindo o registro de novos jogadores.