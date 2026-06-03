Gatito Fernández jogou pelo Botafogo de 2017 a 2024 - Vítor Silva / Botafogo

Gatito Fernández jogou pelo Botafogo de 2017 a 2024Vítor Silva / Botafogo

Publicado 03/06/2026 08:00





Segundo o portal 'ge', o departamento de futebol do clube avalia o retorno de Gatito Fernández. O atleta, que defendeu o Glorioso de 2017 a 2024, tem 38 anos e está no Cerro Porteño e irá defender o Paraguai na Copa do Mundo.



LEIA MAIS: Danilo celebra ser o 48º convocado do Botafogo para defender a Seleção em Copas Rio — A posição de goleiro é uma das prioridades para o Botafogo na janela do meio do ano, diante da falta de confiança em Neto, Léo Linck e Raul, as três opções da posição e que falharam em muitas partidas em 2026. Sendo assim, a diretoria do Alvinegro está mapeando o mercado e identificou quatro goleiros em busca de reforços.Segundo o portal 'ge', o departamento de futebol do clube avalia o retorno de Gatito Fernández. O atleta, que defendeu o Glorioso de 2017 a 2024, tem 38 anos e está no Cerro Porteño e irá defender o Paraguai na Copa do Mundo.

Além de Gatito, um dos mais conhecidos nomes monitorados é João Paulo, de 30 anos, que pertence ao Santos, está emprestado ao Bahia desde a metade de 2025 e não continuará em Salvador no segundo semestre. No clube paulista, ele perdeu espaço após a chegada de Gabriel Brazão.



Além deles, o clube também avalia as contratações de José Contreras, do Barcelona de Guayaquil, que também atua pela seleção venezuelana, e Anderson, da Chapecoense. Ambos estiveram nos jogos em que suas equipes eliminaram o Botafogo da Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente, neste ano.