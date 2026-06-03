Rio - O goleiro Bruninho Samudio defendeu um pênalti na reta final, mas o Botafogo não conseguiu segurar a vitória e empatou com o Internacional por 1 a 1 no Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (3), pelo Campeonato Brasileiro sub-17.
O lance aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo. João Kempes foi para a cobrança, mas parou em Bruninho. Outro jogador do Inter apareceu para ficar com o rebote e finalizar, mas o goleiro salvou o Glorioso de novo, e a bola saiu em escanteio.
O Botafogo vencia a partida por 1 a 0 com um homem a mais naquele momento, já que Érick da Nova recebeu o cartão vermelho no primeiro tempo.
Veja como foi no vídeo abaixo:
Bruninho Samudio segue se destacando na base do Botafogo.
Posteriormente, houve uma confusão no gramado, e Luiz Alberto (Botafogo) e Lucas Gabriel (goleiro do Inter) foram expulsos. Por causa disso, o Colorado, inclusive, precisou colocar um jogador de linha no gol.
Apesar disso, o Internacional conseguiu deixar tudo igual aos 54 minutos, com gol de Paulinho.
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