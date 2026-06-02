Botafogo atrasou pagamento de parcelas pela compra de Jordan Barrera - Vítor Silva / Botafogo

Botafogo atrasou pagamento de parcelas pela compra de Jordan BarreraVítor Silva / Botafogo

Publicado 02/06/2026 13:00

O Botafogo já possui cinco punições de transfer ban por não pagamento de transferências e ainda vê outro clube entrar com uma cobrança na Fifa. O maior sócio do Junior Barranquilla (Colômbia), Fuad Char, confirmou que acionou a entidade máxima do futebol contra o Glorioso.



A dívida refere-se à compra de Jordan Barrera, em 2025, por cerca de R$ 22 milhões à época. Segundo o dirigente parcelas da negociação já estão atrasadas. Entretanto, como o Botafogo entrou em regime de recuperação judicial, o pagamento das dívidas está suspenso até a aprovação de um plano de pagamento aos credores.



"Esses clubes brasileiros são difíceis. Veja a situação do Botafogo, por exemplo, o time para o qual vendemos Jordan, está numa situação financeira bastante complicada. Já pagou alguma coisa, mas está em atraso. Já acionamos à Fifa, senão não recebemos", explicou o dono do Junior Barranquilla em entrevista à “Win Sports TV”.



Impedido de registrar novos jogadores por tempo indeterminado por causa dos cinco transfer bans, o Botafogo corre o risco de uma sexta punição. Entretanto, em casos recentes a Fifa costuma suspender suspendeu os processos e só manteve os que tiveram uma decisão antes da entrada em vigor da recuperação judicial no Brasil.



No caso do Glorioso, a punição pelo não pagamento de Thiago Almada só seria retirada com a quitação da dívida.