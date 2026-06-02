Botafogo atrasou pagamento de parcelas pela compra de Jordan BarreraVítor Silva / Botafogo
Botafogo vira alvo de mais uma ação na Fifa por não pagamento de contratação
Em crise financeira, Glorioso vê acumularem os processos por dívidas com outros clubes
Botafogo vira alvo de mais uma ação na Fifa por não pagamento de contratação
Em crise financeira, Glorioso vê acumularem os processos por dívidas com outros clubes
Botafogo busca volante e atacante para o segundo semestre
Clube também monitora mercado com objetivo de contratar goleiro e zagueiro
Textor afirma que é dono de ações da SAF do Botafogo e avisa: 'Não vou a lugar nenhum'
Americano foi afastado do comando do Glorioso em abril
Botafogo sofre quinto transfer ban da Fifa por não pagamento de multas
Clube carioca vive situação financeira dramática
Goleiro e zagueiro português estão nos planos de contratações do Botafogo
Diretoria busca reforçar o elenco diante dos problemas defensivos e da saída de Barboza
CBF divulga áudio do VAR em lance que anulou expulsão de Ademir contra o Botafogo
Arbitragem entendeu que havia cobertura defensiva e trocou o cartão vermelho por amarelo após revisão no monitor.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.