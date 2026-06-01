Franclim Carvalho entende a necessidade de reforçar o sistema defensivo do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho entende a necessidade de reforçar o sistema defensivo do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 01/06/2026 12:17

O Botafogo teve um primeiro semestre de 2026 muito complicado, com grave crise financeira e na sociedade da SAF, mas ainda planeja novos investimentos. Mesmo com cinco punições na Fifa de transfer bans e impedido de registrar novos jogadores, o Glorioso quer reforçar o elenco após a parada da Copa do Mundo.



E entre as prioridades da diretoria está a contratação de um novo goleiro, diante da falta de confiança em Neto, Léo Linck e Raúl. Os três falharam em muitas partidas e mostraram muita insegurança em momentos importantes.



A ideia é seguir na busca por um nome para o gol, depois de não conseguir contratar ninguém no início da temporada. A diretoria alvinegra tentou contratar Matheus Magalhães do Estrela Vermelha (Sérvia), mas não conseguiu chegar a um acordo financeiro.



A defesa também precisa de ao menos mais um jogador após a saída de Alexander Barboza para o Palmeiras. E um dos nomes na mira é o português Domingos Duarte.



Oferecido ao Botafogo, o zagueiro de 31 anos está livre no mercado após deixar o Getafe, da Espanha. E é visto como uma oportunidade de mercado, já que não teria custo para tirá-lo de outro clube.



Segundo o site 'Uol', o Glorioso já fez uma proposta de contrato até o fim de 2027. Entretanto, tem a concorrência do São Paulo, que também se interessou pelo nome oferecido.

oferta salarial do Alvinegro por Domingos Duarte é superior à da equipe paulista, de acordo com a 'ESPN'. Apesar de ver com bons olhos o futebol brasileiro, o estafe do zagueiro tem receio devido aos cinco transfer bans ativos dos cariocas.

do Alvinegro por Domingos Duarte é superior à da equipe paulista, de acordo com a 'ESPN'. Apesar de ver com bons olhos o futebol brasileiro, o estafe do zagueiro tem receio devido aosativos dos cariocas.