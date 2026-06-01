Davide Ancelotti, ex-técnico do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Davide Ancelotti, ex-técnico do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 01/06/2026 09:10

O técnico Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti e ex-Botafogo, foi anunciado na manhã desta segunda-feira (1º) como treinador do Lille, da França. O contrato do italiano é válido por duas temporadas.



Este será o segundo trabalho de Davide como técnico principal de uma equipe, após passagem de cinco meses pelo Alvinegro, no segundo semestre do ano passado.

"Hoje, o LOSC anuncia a nomeação de Davide Ancelotti como treinador da equipe principal. O técnico italiano de 36 anos, que trabalhou em alguns dos maiores clubes e seleções do mundo, assinou um contrato de dois anos", destacou o clube em comunicado oficial.



O clube terminou o último Campeonato Francês na terceira colocação, e portanto, disputará a Liga dos Campeões 2026/27.