Momento em que o árbitro Davi de Oliveira Lacerda vai ao monitor do VAR - Reprodução/CBF

Momento em que o árbitro Davi de Oliveira Lacerda vai ao monitor do VARReprodução/CBF

Publicado 31/05/2026 13:43

Rio - A CBF divulgou a revisão do VAR no lance que resultou no cancelamento da expulsão de Ademir, do Bahia, na derrota do Botafogo por 2 a 1 , válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lance em questão aconteceu quando a partida estava 1 a 0 para o Botafogo, ainda no primeiro tempo.





Na ocasião, o árbitro aplicou cartão vermelho ao atacante do Bahia por uma falta em Cristian Medina, quando o volante do Botafogo partiria em direção ao gol, aos 37 minutos da primeira etapa. No entanto, o VAR da partida, Marcio Henrique de Gois (SP), recomendou a revisão do lance. Leia mais: Neto pede desculpas após expulsão na derrota do Botafogo: 'Assumo minha responsabilidade' Na ocasião, o árbitro aplicou cartão vermelho ao atacante do Bahia por uma falta em Cristian Medina, quando o volante do Botafogo partiria em direção ao gol, aos 37 minutos da primeira etapa. No entanto, o VAR da partida, Marcio Henrique de Gois (SP), recomendou a revisão do lance.

No entendimento da equipe de vídeo, havia um defensor do Bahia em condição de fazer a cobertura da jogada, o que descaracterizou a chance clara de gol e levou à mudança da decisão.

Com a derrota, o Botafogo permaneceu na 11ª colocação, com 22 pontos. O próximo compromisso do Glorioso será apenas após a Copa do Mundo, contra o Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro será o mandante da partida.

Veja o diálogo:

Árbitro ainda no campo de jogo: “Cara, para mim ele puxa e, no puxão da falta, ele está no DOGSO (sigla em inglês para “impedir uma chance clara de gol”), tá?

VAR: “Vamos ver se esse puxão causa impacto, tá?”



VAR: “Estamos checando, tá, Davi?



Árbitro fala para o jogador do Bahia: “Quando dei a falta você chega, mas quando ele puxa…”



Árbitro fala com os capitães: “Eu entendo que na velocidade normal ele não chegaria. Mas isso vai ser checado, ok?”



VAR: “O momento da finalização da falta é aqui, pessoal. A infração vocês concordam que ocorre, concordam? Pessoal, eu entendo o seguinte. A infração há. Aqui: a distância é considerável, ok. Nesse momento é o seguinte, se esse jogador haveria a possibilidade de chegar para disputar, ele entende que não há consideração, é o que ele está relatando agora.”

VAR: “Ele está indo para a direção do defensor que está na cobertura.”



VAR: “Pessoal, eu vou recomendar uma revisão”.



VAR: “OK, devido ao número de defensores”.



VAR fala para o árbitro: “Davi, eu recomendo uma revisão para você rever esse lance, ok? Por gentileza. Para um possível não cartão vermelho. Eu vou te mostrar a 2, Davi, o momento que encerra, que concretiza a infração, e depois eu vou te mostrar a 16/50 do outro lado para você ver a movimentação do outro defensor, ok? Eu vou te mostrar a 2 agora até finalizar a infração, ok?”



Árbitro no monitor: “OK. Agora eu quero a 16/50, para ver a configuração. Tem ela?”

VAR: “Eu vou te parar, te mostrar onde encerra a infração.”



Árbitro: “Não, tem cobertura. Nessa câmera para mim é claro, tem cobertura. É porque, para mim, no momento da falta, esse atleta não chegaria ali, mas é nítido que o companheiro dele chegaria. Estou revogando o cartão vermelho e voltando com cartão amarelo. O tiro livre está mantido, ok?”



VAR: “Ok”.