Momento em que o árbitro Davi de Oliveira Lacerda vai ao monitor do VARReprodução/CBF
Na ocasião, o árbitro aplicou cartão vermelho ao atacante do Bahia por uma falta em Cristian Medina, quando o volante do Botafogo partiria em direção ao gol, aos 37 minutos da primeira etapa. No entanto, o VAR da partida, Marcio Henrique de Gois (SP), recomendou a revisão do lance.
Veja o diálogo:
VAR: “Estamos checando, tá, Davi?
Árbitro fala para o jogador do Bahia: “Quando dei a falta você chega, mas quando ele puxa…”
Árbitro fala com os capitães: “Eu entendo que na velocidade normal ele não chegaria. Mas isso vai ser checado, ok?”
VAR: “O momento da finalização da falta é aqui, pessoal. A infração vocês concordam que ocorre, concordam? Pessoal, eu entendo o seguinte. A infração há. Aqui: a distância é considerável, ok. Nesse momento é o seguinte, se esse jogador haveria a possibilidade de chegar para disputar, ele entende que não há consideração, é o que ele está relatando agora.”
VAR: “Pessoal, eu vou recomendar uma revisão”.
VAR: “OK, devido ao número de defensores”.
VAR fala para o árbitro: “Davi, eu recomendo uma revisão para você rever esse lance, ok? Por gentileza. Para um possível não cartão vermelho. Eu vou te mostrar a 2, Davi, o momento que encerra, que concretiza a infração, e depois eu vou te mostrar a 16/50 do outro lado para você ver a movimentação do outro defensor, ok? Eu vou te mostrar a 2 agora até finalizar a infração, ok?”
Árbitro no monitor: “OK. Agora eu quero a 16/50, para ver a configuração. Tem ela?”
Árbitro: “Não, tem cobertura. Nessa câmera para mim é claro, tem cobertura. É porque, para mim, no momento da falta, esse atleta não chegaria ali, mas é nítido que o companheiro dele chegaria. Estou revogando o cartão vermelho e voltando com cartão amarelo. O tiro livre está mantido, ok?”
VAR: “Ok”.
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