Barboza chegou ao clube em janeiro de 2024Vítor Silva / Botafogo
"Eu fico meio triste pela maneira que o Marlon Freitas saiu. Ele passou por um momento difícil em 2023, em 2024 foi o nosso capitão. Acabou tendo falas que, não sei se no momento ele se equivocou, e isso trouxe um transtorno grande para essa transferência. Acredito que, se ele tivesse um projeto bom no Botafogo, não sairia. A gente ouve entrevistas do Barboza também falando que foi forçado a sair. Acredito também que, se existe um projeto e ele acredita na transparência do que estão passando para ele, fica no clube", disse Gregore.
"É difícil para nós atletas. Chega um clube como o Palmeiras e demonstra interesse, o Abel deve ter ligado para os dois, um clube que sempre está brigando por títulos. Chega uma proposta... não vai mexer com o atleta? É muito difícil. Foi uma combinação de fatores que fez essas transferências acontecerem. Não teve a transparência de apresentar um projeto para ambos, e o Palmeiras chegou muito forte para levar os caras. Se estou em uma empresa que não está trazendo transparência em um projeto futuro para mim e a outra está querendo que eu vá para lá disputar títulos, é complicado", completou.
Marlon Freitas foi anunciado pelo Palmeiras no início de 2026. Na atual temporada, o volante disputou 34 partidas, sendo 31 como titular, com dois gols e uma assistência. Recentemente, Alexander Barboza também foi anunciado pelo Alviverde e poderá atuar pela equipe após a Copa do Mundo.
Gregore, Marlon Freitas e Barboza foram pilares do Botafogo nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024. Atualmente no Al-Rayyan, do Catar, Gregore disputou 84 jogos pelo Glorioso, com três gols e duas assistências.
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