Barboza chegou ao clube em janeiro de 2024 - Vítor Silva / Botafogo

Barboza chegou ao clube em janeiro de 2024Vítor Silva / Botafogo

Publicado 30/05/2026 13:40

Ex-Botafogo, Gregore comentou sobre as saídas de Marlon Freitas e Alexander Barboza para o Palmeiras. Em entrevista à ESPN, o volante afirmou que faltou clareza no projeto apresentado pelo clube carioca aos dois jogadores.



"Eu fico meio triste pela maneira que o Marlon Freitas saiu. Ele passou por um momento difícil em 2023, em 2024 foi o nosso capitão. Acabou tendo falas que, não sei se no momento ele se equivocou, e isso trouxe um transtorno grande para essa transferência. Acredito que, se ele tivesse um projeto bom no Botafogo, não sairia. A gente ouve entrevistas do Barboza também falando que foi forçado a sair. Acredito também que, se existe um projeto e ele acredita na transparência do que estão passando para ele, fica no clube", disse Gregore.