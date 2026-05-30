Rio - Bahia e Botafogo se enfrentam neste sábado (30), em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 17h30(horário de Brasília) na Arena Fonte Nova. O Glorioso tenta manter a boa fase após vitória na Sul-Americana.
O jogo terá transmissão da Globo (TV Aberta) e Premiere (Pay-per-view).
Como chega o Bahia:
O Bahia vem para o duelo após derrota. A equipe perdeu fora de casa para o Coritiba por 3 a 2 na última segunda-feira (25), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time baiano abriu o placar com um gol contra de Tiago Coser ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Coxa reagiu e virou o jogo com gols de Bruno Melo, Lavega e Breno Lopes. Nos acréscimos, Everaldo descontou para o Bahia, mas não evitou a vitória do time paranaense.
Para o duelo, a equipe pode ter retornos importantes. Erick, que foi desfalque na última rodada, retornará ao time, e a tendência é que ocupe a vaga de Acevedo. Outro nome que está de volta é Rodrigo Nestor. O Bahia também terá o desfalque do goleiro Léo Vieira, que sofreu uma lesão no joelho no último duelo. Ronaldo, recuperado da lesão, poderá ocupar a vaga.
O Botafogo chega para o duelo após vitória. Já classificado para a próxima fase, a equipe derrotou o Caracas (VEN) por 3 a 1, na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Glorioso saiu atrás no placar após um gol contra de Chris Ramos. No entanto, na segunda etapa, reagiu e virou a partida. Chris Ramos se redimiu e empatou o jogo, enquanto Kauan Toledo e Joaquín Correa marcaram os outros gols.
Contra o Caracas, o Botafogo utilizou uma equipe reserva. Diante do Bahia, a tendência é que o Glorioso entre em campo com os titulares. O único desfalque é Joaquín Correa, que recebeu o terceiro cartão amarelo no último confronto e está suspenso.
Bahia x Botafogo
18ª Rodada Campeonato Brasileiro
Local: Arena Fonte Nova
Bahia: Ronaldo; Roman Gomez (Gilberto), David Duarte, Kanu e Iago Borduchi; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Sanabria (Kike Olivera ou Ademir), Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni
Botafogo: Neto; Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles (Marçal); Huguinho e Medina; Lucas Villalba, Montoro (Edenilson) e Matheus Martins; Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES); Assistente 1: Douglas Pagung (ES); Assistente 2: Pedro Amorim de Freitas (ES); VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).
