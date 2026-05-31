Goleiro Neto em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

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Rio - Expulso na derrota do Botafogo para o Bahia, no último sábado (30), o goleiro Neto pediu desculpas pela expulsão. Por meio das redes sociais, o jogador admitiu que perdeu o controle durante a discussão com a arbitragem e lamentou ter prejudicado a equipe.
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"Quero pedir desculpas ao torcedor do Botafogo e também aos meus companheiros de clube pela expulsão de hoje. Em um momento de desentendimento com o árbitro, não concordando com a atitude e decisão dele, acabei perdendo a cabeça e prejudicando a equipe", escreveu em uma rede social.

"Assumo minha responsabilidade, como sempre fiz, e continuarei honrando a camisa do Botafogo", completou.

Na ocasião, o árbitro assinalou escanteio para o Bahia após Neto permanecer com a bola por mais de oito segundos. O goleiro ficou revoltado com a marcação e, pouco depois, recebeu cartão vermelho direto. O árbitro apontou para a boca, indicando que a expulsão ocorreu por conta de ofensas verbais.

Com um jogador a menos, o Botafogo sofreu o gol da derrota nos acréscimos. Ademir fez o cruzamento rasteiro para David Duarte, que apareceu livre na área para mandar a bola para o fundo da rede e decretar o triunfo do Bahia por 2 a 1.
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Com o resultado, o Botafogo permaneceu na 11ª colocação, com 22 pontos. O próximo compromisso do Glorioso será apenas após a Copa do Mundo, contra o Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro será o mandante da partida.
 
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Goleiro Neto em ação pelo Botafogo
Neto xingou várias vezes o juiz Davi de Oliveira Lacerda