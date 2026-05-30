Alessandro Brito, antigo diretor de gestão esportiva do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Alessandro Brito, antigo diretor de gestão esportiva do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 30/05/2026 21:07

A passagem pelo Alvinegro foi muito positiva, com a conquista do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em 2024. Ao todo, o dirigente esteve no time carioca por quatro anos, de 2022 a 2026.



Antes de se tornar diretor de gestão esportiva, exercia justamente a função de head scout.