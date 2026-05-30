Alessandro Brito, antigo diretor de gestão esportiva do BotafogoVítor Silva / Botafogo

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Rio - Depois de pedir demissão e deixar o Botafogo, Alessandro Brito encaminhou acordo para se tornar head scout de um clube da Premier League. Ele era o diretor de gestão esportiva do Glorioso. As informações são do jornalista Felipe Silva, da 'ESPN'. 
A passagem pelo Alvinegro foi muito positiva, com a conquista do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em 2024. Ao todo, o dirigente esteve no time carioca por quatro anos, de 2022 a 2026. 
Antes de se tornar diretor de gestão esportiva, exercia justamente a função de head scout.
Alessandro Brito optou por sair do Botafogo por entender que seu ciclo havia se encerrado. O desgaste nos bastidores por causa da disputa societária entre John Textor, Eagle e Ares colaborou para a decisão.