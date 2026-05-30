Alessandro Brito, antigo diretor de gestão esportiva do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Ex-Botafogo, Alessandro Brito tem acordo encaminhado com clube inglês
Dirigente deixou o Glorioso por entender que seu ciclo havia se encerrado
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