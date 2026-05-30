Lance do jogo entre Bahia e Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Lance do jogo entre Bahia e BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 30/05/2026 19:39

Salvador - Em um jogo muito animado na Arena Fonte Nova, o Botafogo perdeu para o Bahia em 2 a 1 neste sábado (30), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Huguinho abriu o placar no início com uma pintura e colocou o Glorioso em vantagem. Na reta final do primeiro tempo, porém, o goleiro Neto foi expulso. O árbitro levou o dedo à boca, mostrando que aplicou o vermelho direto por ter sido xingado. Já na etapa complementar, uma lambança envolvendo Ferraresi e Raul deixou tudo igual no placar. O zagueiro recuou para o goleiro, que não conseguiu dominar, e a bola entrou. Na reta final, David Duarte fez o gol da virada.

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Esta foi a última partida do Botafogo, que soma 22 pontos no Campeonato Brasileiro, antes da pausa para a Copa do Mundo.



O jogo

O primeiro tempo foi muito animado na Arena Fonte Nova. Afinal, as duas equipes conseguiram trazer perigo: o Bahia teve mais posse de bola, mas não conseguiu furar a defesa alvinegra na etapa inicial; já o Botafogo contou com o brilho de Huguinho para balançar a rede.

Após um chute para frente do Bahia, Huguinho retomou a posse no círculo central, limpou o adversário e avançou. A marcação não apertou, o volante decidiu experimentar mesmo de longe e mandou no ângulo.

O Glorioso poderia ter ampliado a vantagem. Montoro obrigou boa defesa de Ronaldo após um chute de fora da área. Arthur Cabral ficou com a sobra e tocou atrás para o argentino, que agora estava dentro da área, finalizar mandar para fora. Mais tarde, aos 30, Medina teve tudo para marcar, mas viu Erick salvar o Bahia praticamente em cima da linha.

Pelo lado do Bahia, as melhores chances vieram com Gilberto, que após cobrança de falta conseguiu completar de cabeça e viu a bola bater na parte de cima do travessão e sair para fora. Já na reta final, Willian José teve uma oportunidade claríssima dentro da área e de frente para Neto, mas finalizou mal e facilitou a vida do goleiro.

O jogo mudou depois disso. O árbitro assinalou escanteio para o Bahia por Neto ter ficado mais de oito segundos com a bola. O goleiro ficou revoltado com a marcação. Pouco depois, recebeu o cartão vermelho direito. O árbitro apontou para a boca, mostrando que aplicou vermelho direto por causa de xingamentos. O técnico Franclim Carvalho tirou o atacante Villalba e colocou Raul em campo.

Pouco antes da situação, o Botafogo passou perto de ter um a mais dentro de campo. Aos 38 minutos, Ademir recebeu o vermelho direto por falta em Medina. O árbitro entendeu que o argentino ficaria cara a cara com o goleiro. Porém, ainda havia um jogador no Bahia na área que poderia fazer a cobertura. Após revisão no VAR, o juiz mudou o cartão para amarelo.

Na etapa complementar, assim como na reta final do primeiro tempo, o Bahia se fez presente no ataque, enquanto o Botafogo se defendia.

O time da casa chegou ao empate, mas por causa de um vacilo envolvendo Ferraresi e Raul aos 12 minutos. O zagueiro recuou para o goleiro, que não conseguiu dominar, e a bola entrou.

O Bahia, naturalmente, tinha mais a bola e buscava a virada. Por outro lado, deixava espaços, e o Botafogo conseguia chegar ao ataque para incomodar.

No fim das contas, quem levou a melhor foi o Bahia. Já nos acréscimos, Ademir fez o cruzamento rasteiro para David Duarte, que estava livre na área, mandar a bola para o fundo da rede. Pouco antes, Alex Telles chegou a salvar o Bota com um corte providencial em cima da linha.