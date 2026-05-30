Arthur Cabral em ação durante o jogo entre Bahia e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Arthur Cabral em ação durante o jogo entre Bahia e BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 30/05/2026 20:27 | Atualizado 30/05/2026 22:22

Salvador - Arthur Cabral desabafou após a derrota do Botafogo para o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, neste sábado (30), em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. O atacante iniciou o discurso com críticas sobre critérios de arbitragem e relembrou o recente empate com o São Paulo em 1 a 1. Na entrevista ao 'Premiere' após a partida, ele também detonou o gramado do estádio.

"É complicado, cara. A gente foi muito prejudicado. Quando eu jogava na Europa, eu via as entrevistas e prometia pra mim mesmo que, quando eu jogasse no Brasil, eu não ia falar de arbitragem, porque é muito cansativo. Mas eu não quero falar da arbitragem dele, eu quero falar da falta de critério, porque a gente veio de um jogo lá em São Paulo que teve 19 minutos de bola rolando no segundo tempo".

"E não tem cartão amarelo por cera, não tem escanteio, não tem nada. Aí chega o outro árbitro, aí ele dá um escanteio, aí ele começa a dar amarelo por cera, aí ele vai e expulsa o Neto. É complicado... A gente fez uma partida excelente, cara. Eu realmente estou muito triste porque eu acredito muito que a gente não merecia sair derrotado hoje. Apesar de a gente jogar 45 minutos com o jogador a menos, a gente esteve mais perto de fazer o segundo gol do que de tomar um empate".

Em relação a Neto, o árbitro marcou escanteio para o Bahia após o goleiro ficar mais de oito segundos com a bola. Posteriormente, apontou que foi xingado pelo arqueiro e apresentou o vermelho direito.

Arthur Cabral também chamou o gramado da Arena Fonte Nova neste sábado (30), castigado pela chuva, de "pasto". Ele também citou o técnico Fernando Diniz, que recentemente criticou o campo sintético, para defender seu ponto de vista.

"E aí entra o campo também, porque o senhor Fernando Diniz foi lá no nosso campo e falou que é impossível jogar nesse campo, aí a gente vem jogar nesse pasto aqui. Aí é complicado. Como é que você cobra um gramado sintético sendo que você dá essas condições de jogo pra um adversário? É complicado, não tem como você cobrar um sintético de um clube sendo que a gente sai para jogar fora e pega esse campo, pega um campo lá do São Paulo que estava igual".

"É complicado, eu acho que a gente tem que deixar de ser hipócrita e cobrar o que é certo e não cobrar o que nos favorece. Eu vejo a maioria das pessoas só cobram o que favorece a si mesmo. A gente tem que cobrar o que é errado. E isso é errado, jogar num campo desse, num clube gigante igual a Bahia que tem estádio próprio e não consegue dar um campo bom pra dar uma Serie A de Brasileiro, isso é uma vergonha".

Este foi o último jogo do Botafogo antes da pausa para a Copa do Mundo: "Eu acredito que a gente não mereceu sair derrotado. Esses dois meses agora de treino vão servir muito, porque nosso grupo é muito forte. A gente vai dar a volta por cima".