Franclim Carvalho orienta o Botafogo durante o jogo contra o Bahia - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho orienta o Botafogo durante o jogo contra o BahiaVítor Silva / Botafogo

Publicado 30/05/2026 22:20 | Atualizado 30/05/2026 22:21

Salvador - Franclim Carvalho deu uma longa declaração com críticas a arbitragem depois da derrota do Botafogo para o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, neste sábado (30), pelo Brasileirão. O técnico relembrou que Davi Lacerda também apitou o jogo do Glorioso contra a Chapecoense, pela Copa do Brasil, e viu critérios diferentes.

"Dirige-me ao árbitro no fim do jogo porque ele apitou contra a Chapecoense, em que nós tivemos, não sei, mas mais de 70% de posse de bola, como o adversário hoje. Estávamos em igualdade numérica em busca do resultado, e os dedos dos árbitros estavam mais pesados quando o goleiro da Chapecoense tinha a bola na mão. Foi o mesmo árbitro. Fui dizer isso: 'Está correto o que você fez hoje'. Se são oito segundos, são oito segundos. Está certíssimo, mas teria que ter feito o mesmo no jogo da Copa, mas ele não pode dizer que na Copa que deu os escanteios. Estás a mentir, é mentira. Não deu".

"Como não pode na Copa dizer que não poderia parar o jogo se não fosse pancada na cabeça, mas hoje parou. Não podemos ter dois pesos e duas medidas. Eu não estou a justificar o resultado pelo árbitro. Vi o lance do Medina, do vermelho ao adversário que o VAR depois retira. Para mim, lance do de interpretação, mas não vou comentar isso porque é uma parte técnica".

Na coletiva, o treinador também se mostrou incomodado com o tempo de acréscimo no segundo tempo. O Glorioso atuou durante toda a etapa inicial com um homem a menos e levou o gol da virada na reta final.

"Para terminar, o árbitro deu 7 minutos no primeiro tempo e 6 minutos no segundo. As equipes médicas entraram zero vezes em campo. Eu fiz uma parada para três substituições de uma vez e o adversário uma parada para uma substituição. Não sei por que deu seis minutos. Depois, eu disse: 'é muito'. Depois do gol quer mais tempo? Quero, porque nos seis minutos de acréscimos, jogamos dois. Não pode. Não estou a justificar o resultado pela arbitragem".

Quarto árbitro

O português também fez uma crítica direta ao quarto árbitro do jogo deste sábado (30), Lucas Canetto Bellote, durante a entrevista coletiva.



"Quero fazer uma ressalva porque me parece importante. Não estou aqui a justificar nada, mas não parece que qualquer membro da equipe de arbitragem possa ou tenha capacidade para se dirigir à minha comissão técnica e dizer: 'agora não falem mais comigo, não peçam faltas, falem com o Ferraresi'. A seguir ao gol do empate do adversário".

"Não pode fazer isto. O Lucas, quarto árbitro, teve um comportamento exemplar comigo, mas não pode dizer isto à minha comissão técnica. Se não tem capacidade para ser quarto árbitro, gerir os dois bancos e ouvir as duas comissões constantemente... É o trabalho do quarto árbitro gerir os dois bancos. Se não tem capacidade, não pode proferir este tipo de declarações".

Neto

Um dos protagonistas do jogo foi o goleiro Neto. Davi Lacerda marcou escanteio para o Bahia após o goleiro ficar mais de oito segundos com a bola. O camisa 22 ficou revoltado com a decisão. Pouco depois, o árbitro apresentou o vermelho direito e levou o dedo à boca, para mostrar que foi xingado.

"Sobre o lance do Neto, não me referi ao lance da expulsão, mas sim ao escanteio. Ainda não vi o lance. Segundo o árbitro me disse, proferiu aquelas palavras. Portanto, para mim, é claríssimo. É culpado o Neto. Não pode fazer isso, isto é impensável. Não pode perder o controle, independentemente de estarmos injustiçados ou não. É mais fácil para mim falar, já que estou fora, mas o Neto certamente saberá que errou. Eu ainda não vi, quero ver, mas se isso se confirmar, o meu comentário é esse".