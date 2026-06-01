Textor publicou longo vídeo no Instagram - Reprodução / Instagram @john_textor

Textor publicou longo vídeo no InstagramReprodução / Instagram @john_textor

Publicado 01/06/2026 23:04

Rio - O empresário John Textor afirmou que ainda é o dono de 90% das ações da SAF do Botafogo . Em longo vídeo publicado no Instagram na noite desta segunda-feira (1º), o norte-americano destacou que não irá a lugar nenhum e que não sairá do clube até que seja arrastado para fora.

"Eu sou Botafogo. Eu sou da família. Eu sou o dono deste clube. Eu nunca desisti. Não vou a lugar nenhum. Não vou sair deste clube até que me arrastem para fora. E vamos ganhar mais e mais títulos campeonatos. Posso prometer isso. Mais uma vez, obrigado por me darem a oportunidade de falar com vocês, o clube social, botafoguenses, sobre esta situação em que nos encontramos. Muito se fala sobre a entrada de novos investidores".

"Fala-se de pessoas que querem comprar ações deste clube. Mas preciso deixar isso bem claro: Eu sou proprietário de 90% da SAF Botafogo. Sou sócio do clube social e estou aqui, juntamente com o clube social, para apoiar este clube e todas as ambições dos botafoguenses. Não vamos dividir esta família agora. Eu não vou a lugar nenhum. Nunca desisto na vida e nunca vou desistir deste clube. Mantenha esta família unida. Vamos trabalhar juntos e voltaremos a ganhar campeonatos".

Recentemente, o Botafogo social e a Eagle Bidco entraram em acordo no fim de semana para darem fim à briga judicial que dá mais segurança na gestão da SAF e na recuperação judicial. O cenário também facilita a venda das ações da Sociedade Anônima do Futebol do Glorioso.