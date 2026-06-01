Textor publicou longo vídeo no InstagramReprodução / Instagram @john_textor
Textor afirma que é dono de ações da SAF do Botafogo e avisa: 'Não vou a lugar nenhum'
Americano foi afastado do comando do Glorioso em abril
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Botafogo sofre quinto transfer ban da Fifa por não pagamento de multas
Clube carioca vive situação financeira dramática
Goleiro e zagueiro português estão nos planos de contratações do Botafogo
Diretoria busca reforçar o elenco diante dos problemas defensivos e da saída de Barboza
CBF divulga áudio do VAR em lance que anulou expulsão de Ademir contra o Botafogo
Arbitragem entendeu que havia cobertura defensiva e trocou o cartão vermelho por amarelo após revisão no monitor.
Neto pede desculpas após expulsão na derrota do Botafogo: 'Assumo minha responsabilidade'
Goleiro afirmou que perdeu a cabeça durante discussão com a arbitragem e reconheceu o erro
Franclim fica na bronca com a arbitragem: 'Não podemos ter dois pesos e duas medidas'
Durante a coletiva, treinador do Botafogo também abordou a expulsão do goleiro Neto
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