John Textor vive situação delicada no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

John Textor vive situação delicada no BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 01/06/2026 12:55

Rio - O Botafogo recebeu o quinto transfer ban da Fifa. Nesta segunda-feira (1º), a entidade máxima do futebol mundial anunciou mais uma punição ao Alvinegro. Desta vez, o motivo foi devido a multas administrativas impostas pela própria Fifa e que não foram pagas pelo clube.

O transfer ban da Fifa é uma punição administrativa que proíbe um clube de registrar novos jogadores. O clube pode até assinar um pré-contrato e treinar o atleta, mas não consegue inscrevê-lo nos campeonatos até quitar o débito.

A punição é temporária e o clube fica bloqueado pode se livrar da sanção imediatamente após realizar o pagamento integral, ou ao chegar a um acordo de parcelamento aceito pelo credor. Porém, caso a dívida não seja quitada dentro do período máximo estipulado, o clube corre o risco de sofrer sanções ainda mais graves, incluindo perda de pontos em competições e rebaixamento.

Antes o Botafogo já tinha levado outros quatro transfer bans devido a dívidas com o Atlanta United, dos Estados Unidos, com o Ludogorets, da Bulgária, New York City, e o Zenit, da Rússia, pelas operações envolvendo as contratações de Thiago Almada, Rwan Cruz, Santi Rodríguez e Artur, respectivamente.