Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho é o técnico do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 02/06/2026 08:56

Rio — O Botafogo deseja reforçar as posições de volante e atacante na janela de transferências no meio do ano, em meio a possíveis saídas de atletas e carências do elenco, segundo o 'ge'. Além disso, o Alvinegro também busca opções de goleiro e zagueiro

O Glorioso entende que a contratação de um volante é prioridade devido à provável saída de Danilo. O jogador já despertou interesse de clubes estrangeiros, como Zenit e Fulham. Ele desagradou a diretoria ao pedir para não jogar contra o Corinthians, em 17 de maio, e foi afastado depois do caso.

Um atacante que jogue pelos lados e tenha características de velocidade e profundidade também é visto como um possível alvo. Os dirigentes desejam um jogador com características semelhantes às de Artur, atualmente emprestado ao São Paulo.

O clube também trabalha com prioridades em outros setores, como a de um goleiro, em meio aos desempenhos questionados de Neto, Léo Linck e Raul, as três opções para o setor, e um zagueiro, depois da saída de Barboza.