Comemoração de Danilo Santos em jogo da seleção brasileira - Erica Martin/Agencia O Dia

Comemoração de Danilo Santos em jogo da seleção brasileiraErica Martin/Agencia O Dia

Publicado 02/06/2026 22:29

"Uma marca histórica que carrego com enorme orgulho, gratidão e senso de responsabilidade. Espero honrar cada minuto em campo representando o clube que transformou o Brasil no País do Futebol. É hora de lutar por um sonho de milhões. Vamos em busca do Hexa!", escreveu Danilo.

O volante é o grande destaque do Glorioso na temporada, mas foi afastado antes mesmo de se apresentar à seleção brasileira. A tendência é de que ele não jogue mais pelo Alvinegro.

Antes da partida contra o Corinthians, em 17 de maio, ele foi cortado da lista de relacionados . Na coletiva após a partida, o técnico Franclim Carvalho contou que o volante "disse que não estava com cabeça para participar do jogo".

Se entrasse em campo, Danilo completaria 13 partidas pelo Botafogo no Brasileirão e não poderia mais atuar por outra equipe no campeonato nesta temporada.

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Quando muitos tinham dúvidas, o Botafogo acreditou. Em um dos momentos mais difíceis da minha carreira, após uma lesão e precisando reconstruir meu caminho, encontrei aqui a confiança que precisava para voltar a sonhar.



Eu escolhi o Botafogo para perseguir o objetivo de disputar uma Copa do Mundo. E foi aqui, vestindo essa camisa, que o sonho de menino se tornou realidade.



A Família Botafogo me acolheu com muito carinho desde o primeiro dia. Meus companheiros, comissão, funcionários e, principalmente, a torcida alvinegra estiveram ao meu lado em cada momento dessa caminhada. Vocês fazem parte disso e sou muito grato por tudo.



Agora, tenho a honra de ser o 48º convocado do Botafogo para defender a Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Uma marca histórica que carrego com enorme orgulho, gratidão e senso de responsabilidade.



Espero honrar cada minuto em campo representando o clube que transformou o Brasil no País do Futebol.



É hora de lutar por um sonho de milhões. Vamos em busca do Hexa!