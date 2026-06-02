Newton sofre marcação do RacingVítor Silva / Botafogo
Botafogo e São Paulo negociam valores para transferência do volante Newton
Clubes discutem modelo de empréstimo com obrigação de compra por metas
Danilo celebra ser o 48º convocado do Botafogo para defender a Seleção em Copas
Ele destacou que é 'uma maca histórica' que carrega 'com enorme orgulho, gratidão e senso de responsabilidade'
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Botafogo vira alvo de mais uma ação na Fifa por não pagamento de contratação
Em crise financeira, Glorioso vê acumularem os processos por dívidas com outros clubes
Botafogo busca volante e atacante para o segundo semestre
Clube também monitora mercado com objetivo de contratar goleiro e zagueiro
Textor afirma que é dono de ações da SAF do Botafogo e avisa: 'Não vou a lugar nenhum'
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