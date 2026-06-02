Newton sofre marcação do Racing - Vítor Silva / Botafogo

Newton sofre marcação do RacingVítor Silva / Botafogo

Publicado 02/06/2026 18:00

Rio - O volante Newton pode deixar o Botafogo em breve. O Alvinegro tem negociações com o São Paulo e aceitou reduzir o valor para selar a transferência, segundo o jornalista André Hernan, da "ESPN". A expectativa é por um empréstimo com obrigação de compra por metas. A quantia deve ser fixada entre 3 milhões de euros (R$ 17,6 milhões) e 4 milhões de euros (R$ 23,4 milhões).

havia estipulado o preço de 5 milhões de euros (cerca de R$ 29 milhões) por 100% dos direitos econômicos, exigência que foi recusada pelo São Paulo. Diante do impasse, a diretoria do Glorioso aceitou flexibilizar os moldes da operação para tentar amenizar a crise financeira. A engenharia do negócio mudou nos últimos dias. Inicialmente, o Botafogo só aceitava liberar o atleta em caso de venda definitiva e(cerca de R$ 29 milhões) por 100% dos direitos econômicos, exigência que foi recusada pelo São Paulo. Diante do impasse, a diretoria do Glorioso aceitou flexibilizar os moldes da operação para tentar amenizar a crise financeira.

Recentemente, o clube sofreu o quinto transfer ban da Fifa e está impedido de registrar novos jogadores por tempo indeterminado. O Alvinegro tem uma dívida bilionária com a SAF, que entrou em recuperação judicial para evitar novos problemas financeiros que afetem o fluxo de caixa.

Sem espaço sob o comando do técnico Franclim Carvalho, Newton soma 18 jogos e um gol na atual temporada. O meio-campista chegou ao clube carioca em 2022 para o time sub-23, estreou no profissional no fim de 2023 contra o Cruzeiro e passou o ano de 2024 emprestado ao Criciúma. Seu vínculo com o Botafogo vai até dezembro de 2028.