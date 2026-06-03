Danilo em jogo entre Atlético-MG x BotafogoVitor Silva / Botafogo

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Estadão Conteúdo
Rio - As declarações de John Textor sobre Danilo aumentaram as especulações sobre o futuro do volante. Embora tenha criticado publicamente a postura do jogador, o empresário norte-americano acabou indicando que o Palmeiras surge como destino provável caso não apareça uma proposta da Europa.

Afastado do comando da SAF do Botafogo desde abril, Textor afirmou que Danilo deveria respeitar o compromisso assumido com o clube, lembrando o investimento feito para contratá-lo quando poucos acreditavam em sua recuperação.

"Você não pode pedir para sair porque quer jogar no Palmeiras ou em qualquer outro clube. Tem que honrar suas obrigações e sua lealdade ao clube que arriscou tudo por você quando ninguém mais faria", declarou.
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Em tom ainda mais duro, o empresário afirmou que, se estivesse no comando das decisões, não aceitaria ser pressionado por um pedido de saída e deixaria o jogador sem atuar até receber uma proposta considerada adequada.
"Eu posso acabar com a carreira de um jogador antes de comprometer os interesses do meu clube. Eu queimaria o melhor atleta do mundo para salvar o meu clube", disse.
Apesar das críticas, a fala que mais chamou atenção foi justamente a que parece antecipar o desfecho da novela. Ao comentar o futuro do volante, Textor afirmou que o jogador deve acabar no Palmeiras caso o clube paulista mantenha o interesse.
"O que vai acontecer agora? Ele vai acabar no Palmeiras, se eles quiserem."
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Danilo foi contratado pelo Botafogo junto ao Nottingham Forest por cerca de 22 milhões de euros, valor que ultrapassa R$ 140 milhões na cotação atual.
O cenário favorece uma transferência ainda nesta janela. O meio-campista não atingiu o limite de partidas no Campeonato Brasileiro, condição que o mantém apto a defender outro clube da Série A na competição. Palmeiras e Flamengo aparecem entre os principais interessados, embora o Verdão seja apontado há meses como o destino mais provável em caso de permanência no futebol brasileiro.

Danilo está atualmente com a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo, enquanto seu futuro segue em aberto. A situação do volante deve ser decidida apenas depois do torneio.