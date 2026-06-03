John Textor foi afastado do comando da SAF do Botafogo em abrilVitor Silva / Botafogo
"O fato é: eu sou o dono de 90% das ações. Vai ser altamente disputado entre mim e Eagle Bidco. Mas a Eagle não tem o direito de vender ações que eu sou dono. Se eles fizerem isso, o comprador tem que estar consciente de que está comprando algo inválido. Mas deixa eu dizer quem não tem esse direito também. Um dia, vai haver a resolução de John Textor tem o direito das ações ou se a Eagle vai fazer o impossível e convencer o júri de que o documento diz o que o documento não diz. Mas um grupo [de acionistas] que não tem o direito de fazer isso [vender as ações] é o associativo", disse, conforme o 'ge'.
Recentemente, o Botafogo social e a Eagle Bidco entraram em acordo no fim de semana para darem fim à briga judicial que dá mais segurança na gestão da SAF e na recuperação judicial. O cenário também facilita a venda das ações da Sociedade Anônima do Futebol do Glorioso.
"Nós temos essa crença de que o associativo pode fazer o que quiser, porque nós crescemos com ele, eles administram o clube. Mas eles tomaram a decisão, pelas leis que regem esse país, de ter 10% das ações. Eles não têm o direito de fazer isso. Fizeram um acordo com a GDA, eles me traíram, traíram o Durcesio, disseram a nós que outra coisa estava acontecendo. Eu acredito em tudo que estão falando e, agora, dizem que eles vão negociar para comprar as ações. Bem, vamos ver. Eles não são os donos, eu sou. O clube social tem que se responsabilizar pelo que está acontecendo."
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