Bandeira do BotafogoDivulgação/Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada nesta quarta-feira (3), Eagle Bidco, SAF do Botafogo e clube social assinaram um acordo para ratificar a recuperação judicial. O Canal do Manel foi o primeiro a dar a informação.
Em 15 de maio, a Justiça do Rio aceitou o pedido da SAF do Botafogo para entrar em RJ. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), porém, apontou dias depois o Tribunal Arbitral da FGV para resolver o imbróglio na SAF.
Pouco depois, Botafogo social e Eagle Bidco entraram em acordo para darem fim à briga judicial que dá mais segurança na gestão da SAF e na recuperação judicial.
Mesmo assim, a Eagle apresentou um recurso contra a RJ na SAF do Botafogo nesta semana para não perder o prazo. No entanto, segundo o 'ge', com acordo desta quarta (3), cenário é de pacificidade em relação à recuperação judicial.