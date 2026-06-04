Vitinho em ação pelo Botafogo contra a Chapecoense, pela Copa do Brasil - Vitor Silva / Botafogo

Vitinho em ação pelo Botafogo contra a Chapecoense, pela Copa do BrasilVitor Silva / Botafogo

Publicado 04/06/2026 14:26

CSKA Moscou e Lyon, além do

Vitinho é mais um titular que pode deixar o Botafogo durante a parada da Copa do Mundo. Em alta, o lateral recebeu sondagens de, além do Zenit e a diretoria aguarda por uma proposta para definir uma possível venda.

A ideia no Glorioso é conseguir entre 7 milhões e 8 milhões de euros (cerca de R$ 41,4 milhões a R$ 47,3 milhões) para negociar o jogador. A informação é da ESPN. O valor é o mesmo pago pela contratação junto ao Burnley, da Inglaterra, em agosto de 2024.



Quem pode sair do Botafogo

O lateral é um dos nomes de negociáveis do Botafogo que podem render um dinheiro importante em meio à grave crise financeira. A principal esperança de arrecadação é em Danilo, que está com a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo.





