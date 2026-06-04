Vitinho em ação pelo Botafogo contra a Chapecoense, pela Copa do BrasilVitor Silva / Botafogo

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Vitinho é mais um titular que pode deixar o Botafogo durante a parada da Copa do Mundo. Em alta, o lateral recebeu sondagens de CSKA Moscou e Lyon, além do Zenit e a diretoria aguarda por uma proposta para definir uma possível venda.
A ideia no Glorioso é conseguir entre 7 milhões e 8 milhões de euros (cerca de R$ 41,4 milhões a R$ 47,3 milhões) para negociar o jogador. A informação é da ESPN. O valor é o mesmo pago pela contratação junto ao Burnley, da Inglaterra, em agosto de 2024.
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Quem pode sair do Botafogo

O lateral é um dos nomes de negociáveis do Botafogo que podem render um dinheiro importante em meio à grave crise financeira. A principal esperança de arrecadação é em Danilo, que está com a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo.
Newton é outro que também pode deixar o elenco, com negociações avançadas entre a SAF alvinegra e o São Paulo. Já Joaquín Correa aparece novamente como uma das opções de reforço do River Plate, após não haver avanço no início do ano. Kadir também é outra possibilidade de saída, assim como Matheus Martins.
O Botafogo já negociou Alexander Barboza com o Palmeiras por cerca de R$ 20 milhões. 

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Vitinho em ação pelo Botafogo contra a Chapecoense, pela Copa do Brasil
O lateral Vitinho virou alvo no mercado e deve retornar para o exterior