Presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães vem tocando negociações para nova venda da SAFArthur Barreto/ BFR
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