Presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães vem tocando negociações para nova venda da SAFArthur Barreto/ BFR

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O Botafogo deu mais um passo para ter a GDA Luma Capital como nova dona de 90% de sua SAF. As partes entrarem em acordo nesta sexta-feira, mas a troca de investido ainda precisa passar por um acordo entre o Glorioso e o Lyon em relação às cobranças mútuas de valores a receber.
O fundo de investimentos assinou o contrato vinculante com a SAF, segundo informação do 'Canal do Manel' confirmada por O DIA. E há a expectativa de que um aporte de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 128 milhões) aconteça na próxima semana para quitação de dívidas como as que resultaram em cinco punições da Fifa que impedem o registro de novos jogadores.
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Ainda assim, apesar do avanço nas tratativas, a conclusão da negociação precisa de outra parte importante. Como a troca de comando das ações depende da Eagle Bidco, o processo também passa pelo Lyon.
Botafogo e o clube francês, controlado pela Ares, uma das credoras da holding estadunidense, estão conversando para chegar a um acordo e encerrar a briga judicial com cobranças de dívidas.
O Glorioso alegou em nota oficial publicada em abril que tinha a receber mais de R$ 745 milhões. O montante diz respeito à época em que os clubes dividiam a mesma conta sob a gestão de John Textor, e dinheiro dos brasileiros foi utilizado para pagar dívidas e impedir o rebaixamento como punição ao Lyon.
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Por sua vez, os franceses alegam no balanço da temporada passada que tinham a receber cerca de R$ 730 milhões). A expectativa é que no fim de semana as partes entrem em um acordo, com a possibilidade de o Botafogo receber algum valor, mas com pagamento ao longo dos anos.
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