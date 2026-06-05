Fernando Marçal relembrou situação tensa - Arthur Barreto/ Botafogo

Fernando Marçal relembrou situação tensaArthur Barreto/ Botafogo

Publicado 05/06/2026 09:00

Rio - Um dos principais líderes do elenco do Botafogo, Marçal, de 37 anos, revelou uma história ocorrida durante a preparação do clube carioca no Mundial de Clubes no ano passado. O veterano contou que ficou de fora do banco de reservas na derrota para o Atlético de Madrid por 1 a 0 por ter se envolvido em uma briga com o atacante Rwan Cruz.

"Eu não fiquei no banco contra o Atlético de Madrid. Não foi por opção do treinador. Rwan Cruz e eu saímos na porrada. Eu estava com o olho roxo. Ele, com a testa machucada. Ninguém soube disso. Foi para valer mesmo, (briga) de gente grande. E fica dentro do vestiário", contou em entrevista ao "UOL".

Apesar da situação ter sido grave, Marçal reforçou que tudo foi superado entre os dois. Na ocasião, o Botafogo era treinado por Rafael Paiva. Logo depois da confusão, Rwan Cruz foi negociado com o Real Salt Lake, dos Estados Unidos.

"Não tem manual escrito. O que é escrito é com a história, o que acontece no vestiário fica no vestiário. O que acontece no campo fica no campo", explicou.