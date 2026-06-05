Atacante do Botafogo, Kadir marcou um gol em amistoso pelo PanamáDivulgação / federação Panamá
Kadir, do Botafogo, celebra chance no Panamá: 'Experiência linda'
Atacante participa de amistoso de preparação, mas está fora da Copa do Mundo
Kadir de olho na próxima Copa do Mundo
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