Atacante do Botafogo, Kadir marcou um gol em amistoso pelo Panamá - Divulgação / federação Panamá

Atacante do Botafogo, Kadir marcou um gol em amistoso pelo PanamáDivulgação / federação Panamá

Publicado 05/06/2026 18:06

Kadir ficou fora da lista final do Panamá para a Copa do Mundo, e ainda assim encontrou motivos para comemorar durante a preparação da seleção. O atacante do Botafogo marcou um dos gols da vitória por 4 a 2 sobre a República Dominicana, em amistoso na noite de quarta-feira (3), e destacou a emoção de realizar um sonho de jogar diante da torcida panamenha.



"Foi muito lindo, na verdade, foi muito lindo. Essa alegria e essa emoção, e saber que o povo do Panamá também reconhece o esforço que eu faço, a vontade e o meu futebol. Foi muito lindo, porque foi como eu sempre sonhei, com o estádio cheio", celebrou.



Apesar de não ter sido incluído entre os 26 convocados para a Copa do Mundo, o atacante de 18 anos demonstrou gratidão por ter participado da reta final da preparação da seleção. E vê o período como um passo importante em sua trajetória.



"Eu me sinto muito feliz, na verdade, de fazer parte. Feliz que o treinador me tenha tomado em conta, até o último momento", explicou.



"É uma experiência para mim muito linda e eu vou aproveitar cada momento, cada segundo, porque, mesmo que ainda não tenhamos viajado, aprendo alguma coisa de cada um. E isso é uma experiência para mim e acho que isso vai me ajudar muito no futuro".



Kadir de olho na próxima Copa do Mundo



A ausência em 2026 não diminuiu a confiança de Kadir em futuras oportunidades com a camisa panamenha.



"O que vem mais adiante o professor decidirá. Estaremos preparados para sempre representar a seleção."



Sem o jogador do Botafogo, o Panamá estreia na Copa do Mundo no dia 17, contra Gana, às 20h (de Brasília). Também estão no Grupo L Inglaterra e Croácia.





