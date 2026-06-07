Neto em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Neto em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 07/06/2026 15:00

Rio - Neto pode estar de saída do Botafogo. O Glorioso avalia uma rescisão amigável com o goleiro espanhol de 36 anos. Caso surjam propostas oficiais pelo atleta, ele já recebeu sondagens de clubes da China, do Catar e da Itália. A informação é do site 'ge'.





Recentemente, o atleta chegou próximo de deixar o Botafogo. O Corinthians manifestou interesse no jogador, mas as conversas não avançaram.



Neto não vive um bom momento no Botafogo, e o clima nos bastidores não é dos melhores. Pessoas próximas ao goleiro entendem que o atleta acredita ter sido queimado internamente. Ele chegou a ser afastado pela diretoria do clube em 2026 após um desentendimento com John Textor.



O Botafogo tem interesse em contratar um novo goleiro na próxima janela de transferências e já tem quatro nomes na mira. Uma possível saída viabilizaria a chegada de um reforço para a posição, já que o espanhol ocupa um dos maiores salários do elenco. Leia mais: Textor se manifesta sobre acordo entre Botafogo e GDA Luma: 'Litígio sério' Recentemente, o atleta chegou próximo de deixar o Botafogo. O Corinthians manifestou interesse no jogador, mas as conversas não avançaram.Neto não vive um bom momento no Botafogo, e o clima nos bastidores não é dos melhores. Pessoas próximas ao goleiro entendem que o atleta acredita ter sido queimado internamente. Ele chegou a ser afastado pela diretoria do clube em 2026 após um desentendimento com John Textor.O Botafogo tem interesse em contratar um novo goleiro na próxima janela de transferências e já tem quatro nomes na mira. Uma possível saída viabilizaria a chegada de um reforço para a posição, já que o espanhol ocupa um dos maiores salários do elenco.





Neto chegou ao Botafogo em agosto de 2025, após longa passagem pelo futebol europeu. Com contrato até 2027, atuou em 18 jogos pela equipe nesta temporada e, até o momento, não conquistou títulos com a camisa alvinegra. Confira também: Botafogo avança para troca de investidor de SAF, mas depende do Lyon Neto chegou ao Botafogo em agosto de 2025, após longa passagem pelo futebol europeu. Com contrato até 2027, atuou em 18 jogos pela equipe nesta temporada e, até o momento, não conquistou títulos com a camisa alvinegra.