Alex Telles finaliza em treino do Botafogo no Espaço LonierVitor Silva / Botafogo
Botafogo irá propor renovação a Alex Telles com redução salarial
Lateral, de 33 anos, tem vínculo até o fim do ano
Presidente critica Textor: 'Não pode levar o Botafogo para lama'
João Paulo citou que o empresário teve 'falhas muito significativas como gestor de futebol' e 'prejudicou muito' o Glorioso
Vitinho nutria esperança de ir à Copa após lesão de Wesley, diz repórter
Lateral do Botafogo acabou preterido por Éderson, volante da Atalanta
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Neto recebe sondagens do exterior e pode deixar o Botafogo
Corinthians chegou a demonstrar interesse recentemente, mas negociação não avançou
Textor se manifesta sobre acordo entre Botafogo e GDA Luma: 'Litígio sério'
Empresário destacou que 'existem ações judiciais relevantes no Reino Unido e nos Estados Unidos'
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