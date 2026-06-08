Alex Telles finaliza em treino do Botafogo no Espaço Lonier - Vitor Silva / Botafogo

Alex Telles finaliza em treino do Botafogo no Espaço LonierVitor Silva / Botafogo

Publicado 08/06/2026 11:11

Rio - O Botafogo vai oferecer uma proposta de renovação para o lateral-esquerdo Alex Telles, de 33 anos. De acordo com informações do portal "GE", o clube carioca, no entanto, irá propor um contrato com redução salarial para o veterano.

Alex Telles tem vínculo com o Alvinegro até o fim da temporada. Com isso, ele poderá assinar um pré-contrato com outras equipes depois do fim deste mês e deixar o Botafogo de graça.

O veterano, que tem passagens por clubes importantes na Europa, e que disputou a Copa do Mundo de 2022, tem recebido sondagens de outras equipes e pode deixar o Botafogo.

Alex Telles chegou ao Botafogo na temporada de 2024 e conquistou os títulos do Brasileiro e da Libertadores, naquele ano que foi histórico para o Alvinegro.