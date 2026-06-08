Davide Ancelotti, ex-técnico do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Campeão mundial renova com o Lille até 2027 e trabalhará com ex-técnico do Botafogo
Atacante de 39 anos adiou a aposentadoria e elogiou Davide Ancelotti, que assumirá o clube após a Copa do Mundo
Campeão mundial renova com o Lille até 2027 e trabalhará com ex-técnico do Botafogo
Atacante de 39 anos adiou a aposentadoria e elogiou Davide Ancelotti, que assumirá o clube após a Copa do Mundo
Brasil na estreia da Copa de 2026: Wilton Pereira apitará México x África do Sul
Árbitro formará trio brasileiro na partida de quinta-feira na Cidade do México
Ídolo francês processa Gianni Infantino por denúncia falsa e tráfico de influência
Michel Platini acusa presidente da Fifa e ex-diretores de manobra para afastá-lo da eleição de 2015
Eriksen se pronuncia depois de novo desmaio em campo: 'Situação diferente de 2021'
Dinamarquês já recebeu alta do hospital após novo susto em jogo pela seleção de seu país
Rubens Lopes é reeleito presidente da Ferj e vai para o sétimo mandato
Ele está no cargo desde 2007
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.