Davide Ancelotti, ex-técnico do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Davide Ancelotti, ex-técnico do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 08/06/2026 19:40

Rio - Maior artilheiro da história da seleção francesa, o atacante Olivier Giroud renovou seu contrato com o Lille, da França, até junho de 2027. O veterano, de 39 anos, trabalhará com o técnico Davide Ancelotti, ex-Botafogo, que foi contratado para assumir o comando do clube francês após a Copa do Mundo die 2026.

"Eu me identifico com o projeto do Lille, um clube com valores que compartilho, um clube que trabalha duro e se destaca dos demais por seus métodos e resultados. Sempre quero mais e estou determinado a continuar e fazer ainda melhor neste ano", disse o atacante.

Olivier Giroud é o maior artilheiro da história da seleção francesa com 57 gols em 137 jogos. Campeão do mundo em 2018, o jogador marcou 11 gols em 44 partidas na primeira temporada pelo Lille e decidiu adiar a aposentadoria para encarar o desafio de disputar a próxima edição da Liga dos Campeões.

Após a saída de Bruno Génésio, o Lille anunciou no dia 1º de junho a contratação de Davide Ancelotti, filho e auxiliar técnico de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. O ex-treinador do Botafogo vai assumir o comando do clube do norte da França após a Copa do Mundo de 2026. Giroud elogiou o jovem treinador italiano.

"Não conheço Davide Ancelotti pessoalmente, mas o fato de ser um treinador jovem é muito bom. Ele é um treinador com ideias diferentes (...) Tenho certeza de que tem muito a oferecer ao clube e estou ansioso para trabalhar com ele", concluiu o atacante.