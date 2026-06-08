Eriksen voltou a passar mal e desmaiar em uma partida pela DinamarcaMichal Cizek / AFP
Eriksen se pronuncia depois de novo desmaio em campo: 'Situação diferente de 2021'
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