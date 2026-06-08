Nelson Deossa em campo pelo BetisDivulgação / Betis
Alvo do Flamengo, volante se aproxima de acerto com o River Plate
Jogador, de 26 anos, também estava na mira do Palmeiras
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