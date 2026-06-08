Nelson Deossa em campo pelo Betis - Divulgação / Betis

Nelson Deossa em campo pelo BetisDivulgação / Betis

Publicado 08/06/2026 17:50

Rio - O volante Nelson Deossa, de 26 anos, do Real Betis, que é um dos alvos do Flamengo para o segundo semestre está muito perto do River Plate. De acordo com o jornalista colombiano Pipe Sierra, o clube argentino encaminhou a contratação.

Além do Flamengo, o Palmeiras também tinha interesse no colombiano, porém, nenhum dos dois clubes brasileiros fez uma proposta pelo volante do Real Betis.

Nelson Deossa está em baixa na Espanha e segundo a imprensa local a situação tem a ver com questões extracampo. Há rumores de um suposto relacionamento do colombiano com a filha de Joaquín, ídolo histórico e atual conselheiro do clube andaluz. O caso teria contribuído para a perda de espaço do meia por “motivos alheios ao esporte”.

Deossa chegou ao futebol espanhol no ano passado após se destacar pelo Monterrey no Mundial de Clubes. O desempenho levou o Betis a investir cerca de 12 milhões de euros em sua contratação.