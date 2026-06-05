Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o atual presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

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Rio - O Flamengo tem como desejo buscar a contratação de jogadores para a lateral, meio-campo e ataque, porém, a verba possível de ser desembolsada neste ano não é tão alta. De acordo com informações do portal "UOL", o Rubro-Negro terá que ser criativo para reforçar o elenco.
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O valor liberado para transações no segundo semestre seria algo entre 10 e 15 milhões de euros (cerca de R$ 59,42 milhões a R$ 89,13 milhões). Só que isso só está garantido se o departamento de futebol cumprir suas metas de venda de jogadores para o ano.
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A prioridade seria contratar um meia para ser opção para Arrascaeta, que vem passando por problemas físicos na atual temporada. Além disso, um centroavante para ser uma espécie de "sombra" para Pedro. 
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O clube carioca poderá perder alguns jogadores como Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Jorge Carrascal, que estão em baixa, e tem recebido consultas de clubes do Brasil e também do exterior.
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Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o atual presidente do Flamengo
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Wesley e Paquetá