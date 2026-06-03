Everton Cebolinha em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo teria oferecido Everton Cebolinha e compensação financeira por meia do Corinthians
Atacante, de 30 anos, tem contrato até o fim do ano
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