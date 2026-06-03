Everton Cebolinha em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

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Rio - Em busca de reforços para o segundo semestre, o Flamengo teria interesse na contratação do meia Breno Bidon, de 21 anos, do Corinthians. De acordo com informações de Neto, apresentador da Band, o Rubro-Negro teria oferecido Everton Cebolinha mais uma compensação financeira pelo jovem.
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O Timão já demonstrou interesse pelo atacante, mas o Flamengo na ocasião rechaçou a possibilidade de liberar Cebolinha com facilidade. Ele tem contrato com o clube carioca até o fim da temporada.
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Breno Bidon é um dos principais destaques do Corinthians. No total, o jovem tem 105 jogos, anotou cinco gols e deu duas assistências pelo clube paulista. Ele tem contrato até dezembro de 2029.
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Everton Cebolinha chegou ao Flamengo em 2022 e desde a sua contratação sempre viveu altos e baixos no clube carioca. No total, ele conquistou duas Libertadores, um Brasileiro, duas Copas do Brasil, uma Supercopa Rei e três Campeonatos Cariocas.
 