Na época das acusações, entre 2024 e 2025, Paquetá atuava no West Ham - Oli Scarff / AFP

Na época das acusações, entre 2024 e 2025, Paquetá atuava no West HamOli Scarff / AFP

Publicado 03/06/2026 07:35





"Era uma coisa que me afetava mais profissionalmente, mas que acabava afetando totalmente a nossa relação. Era difícil dar um sorriso, brincar com as crianças. Isso me matava. Esse momento machucou muito", confessou.



LEIA MAIS: Gabigol compartilha imagem de encontro com o técnico Jorge Jesus O meia do Flamengo Lucas Paquetá, convocado para a Copa do Mundo, se abriu sobre o impacto que a suspeita de envolvimento com apostas esportivas teve em sua vida pessoal. Em entrevista transmitida no documentário "Convocadas", o jogador relembrou, ao lado de sua mulher, Duda Fournier, o drama em meio às acusações."Era uma coisa que me afetava mais profissionalmente, mas que acabava afetando totalmente a nossa relação. Era difícil dar um sorriso, brincar com as crianças. Isso me matava. Esse momento machucou muito", confessou.

Paquetá foi denunciado em maio de 2024 por suposta participação em apostas esportivas. As acusações afirmavam que ele teria forçado cartões amarelos em quatro partidas do Campeonato Inglês, quando jogava no West Ham. Mais de um ano depois, em julho de 2025, o atleta foi absolvido.

Já Duda destacou como a época foi difícil para o casal, que chegou a ver conversas do meia com o Manchester City serem travadas.



"Ele perdeu a chance de ir para o time dos sonhos dele. O sonho dele era jogar no Manchester City. Isso mexeu muito com a cabeça dele. As pessoas podem até ter noção do quanto foi ruim, mas eu e o Lucas sempre falamos que ninguém vai saber o que a gente passou. Ninguém nunca vai entender. Nem as pessoas mais próximas conseguem ter dimensão do que sentíamos todos os dias", lembrou.