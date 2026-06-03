Marcelo Salazar, novo técnico do sub-20 do Flamengo, em coletiva de imprensa - Reprodução / YouTube

Marcelo Salazar, novo técnico do sub-20 do Flamengo, em coletiva de imprensaReprodução / YouTube

Publicado 03/06/2026 11:11





Eu e o Mister éramos vizinhos, criamos uma relação pessoal e profissional boa. Todo o estafe dele que estava lá estava aqui, quando souberam do interesse, que partiu do Alfredo [Almeida, assistente], foi ele que achou meu nome e entrou em contato com o Jorge Jesus para pegar mais informações. Era uma relação muito boa, todos falaram maravilhas do Flamengo. Todas as pessoas que conversamos falaram muito bem da estrutura da base, física e profissional", disse.



LEIA MAIS: Gabigol compartilha imagem de encontro com o técnico Jorge Jesus Rio - O novo técnico do sub-20 do Flamengo , Marcelo Salazar, revelou em coletiva nesta quarta-feira (3) que teve uma conversa com o treinador Jorge Jesus, ídolo do clube, antes de aceitar o convite do Rubro-Negro. Ele detalhou como membros da comissão técnica que trabalhou no Mais Querido em 2019 e 2020 rasgaram elogios à infraestrutura.Eu e o Mister éramos vizinhos, criamos uma relação pessoal e profissional boa. Todo o estafe dele que estava lá estava aqui, quando souberam do interesse, que partiu do Alfredo [Almeida, assistente], foi ele que achou meu nome e entrou em contato com o Jorge Jesus para pegar mais informações. Era uma relação muito boa, todos falaram maravilhas do Flamengo. Todas as pessoas que conversamos falaram muito bem da estrutura da base, física e profissional", disse.

Salazar estava à frente do time sub-21 do Al-Nassr, da Arábia Saudita, até o mês passado e chega para substituir Bruno Pivetti, demitido após resultados ruins na base. O treinador, que assinou contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, também comentou sobre a possibilidade de integração entre a base e a categoria profissional.



"Venho desse mesmo trabalho no Al-Nassr. Conheço o Jardim, fomos adversários quando ele estava lá, a comunicação não vai ser nenhum problema, venho para me adaptar ao que o Flamengo precisa. Estamos vindo para ajudar o Flamengo e ajudar os jogadores a estarem preparados para ficar no profissional. Vai ser um período bom a parada da Copa, espero que aproveitem porque treinar no primeiro time do Flamengo é uma honra", destacou.