Marcelo Salazar, novo técnico do sub-20 do Flamengo, em coletiva de imprensaReprodução / YouTube
Eu e o Mister éramos vizinhos, criamos uma relação pessoal e profissional boa. Todo o estafe dele que estava lá estava aqui, quando souberam do interesse, que partiu do Alfredo [Almeida, assistente], foi ele que achou meu nome e entrou em contato com o Jorge Jesus para pegar mais informações. Era uma relação muito boa, todos falaram maravilhas do Flamengo. Todas as pessoas que conversamos falaram muito bem da estrutura da base, física e profissional", disse.
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"Venho desse mesmo trabalho no Al-Nassr. Conheço o Jardim, fomos adversários quando ele estava lá, a comunicação não vai ser nenhum problema, venho para me adaptar ao que o Flamengo precisa. Estamos vindo para ajudar o Flamengo e ajudar os jogadores a estarem preparados para ficar no profissional. Vai ser um período bom a parada da Copa, espero que aproveitem porque treinar no primeiro time do Flamengo é uma honra", destacou.
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