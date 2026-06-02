Martin Ojeda em campo pelo Orlando City - Divulgação / Orlando City

Martin Ojeda em campo pelo Orlando CityDivulgação / Orlando City

Publicado 02/06/2026 17:30

Rio - A contratação de um apoiador é considerada prioridade para o Flamengo no segundo semestre. De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", o Martín Ojeda, de 27 anos, do Orlando City, dos Estados Unidos, é um nome em pauta pelo clube carioca.

A situação ainda é embrionária e o Flamengo ainda avalia se irá ou não fazer uma investida. O argentino já foi alvo do Fluminense, mas na ocasião, o Tricolor acabou fechando a contratação de Lucho Acosta, que hoje é um dos destaques da equipe.

Martín Ojeda atua no futebol dos Estados Unidos desde 2023. Revelado pelo Racing, ele também atuou pelo Huracán e pelo Godoy Cruz, todos do futebol argentino, antes de migrar para a MLS.

O argentino é um dos destaques do Orlando City. Na atual temporada, ele entrou em campo em 16 partidas e anotou 11 gols. O contrato de Ojeda com a equipe norte-americana é até junho de 2029.