Gabigol ao lado do técnico Jorge Jesus - Divulgação / Instagram @gabigol

Gabigol ao lado do técnico Jorge JesusDivulgação / Instagram @gabigol

Publicado 02/06/2026 23:05 | Atualizado 02/06/2026 23:13

As férias de Jorge Jesus no Rio fazem a torcida do Flamengo reviver um período de muitas alegrias do clube. Afinal, o Mister tem aproveitado a passagem pelo Brasil para reencontrar amigos e agora se reuniu com Gabigol, atacante que atualmente está no Santos.

Por meio das redes sociais, o jogador compartilhou uma imagem do encontro. Confira abaixo:

Jorge Jesus esteve no Maracanã no sábado (30) e acompanhou a vitória do Flamengo sobre o Coritiba por 3 a 0. Depois, ele se reuniu com jogadores com quem trabalhou em 2019 e 2020. O encontro teve a presença de Filipe Luís, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Diego, Vitinho e Diego Alves

Houve também um encontro entre ex e atual técnico do Flamengo. Jorge Jesus e Leonardo Jardim são amigos e aproveitaram as férias para se verem. O comandante do time compartilhou na segunda-feira (1º) uma foto dos dois juntos

Jorge Jesus está livre no mercado. Na temporada 2025/26, ele treinou o Al-Nassr e conquistou o Campeonato Saudita. Após o título, o Mister confirmou que não seguiria no clube, que já se despediu.