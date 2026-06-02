Arrascaeta não entra em campo desde o dia 20 de maio - Gilvan de Souza / Flamengo

Arrascaeta não entra em campo desde o dia 20 de maioGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/06/2026 15:47 | Atualizado 02/06/2026 16:03

lesão de Giorgian de Arrascaeta, a poucos dias da estreia na Copa do Mundo, chegou como um 'balde de água fria' não só para o uruguaio, mas também para os flamenguistas. O camisa 10 rubro-negro machucou a panturrilha em treinamento na seleção e pode ficar de fora do Mundial. Rio - A notícia da, a poucos dias da estreia na Copa do Mundo, chegou como um 'balde de água fria' não só para o uruguaio, mas também para os flamenguistas. O camisa 10 rubro-negro machucou a panturrilha em treinamento na seleção e pode ficar de fora do Mundial.

Nas redes sociais, muitos torcedores lamentaram a contusão, visto que esta provavelmente seria a última Copa do craque de 32 anos. Por outro lado, parte dos internautas viu o caso com otimismo, apontando a lesão como um motivo para Arrascaeta descansar e se recuperar com calma no Flamengo, pensando na segunda metade da temporada. Confira os comentários abaixo: