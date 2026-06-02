Arrascaeta não entra em campo desde o dia 20 de maioGilvan de Souza / Flamengo
Torcedores do Flamengo lamentam lesão de Arrascaeta às vésperas da Copa do Mundo
Craque uruguaio pode ser cortado do Mundial por problema na panturrilha
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