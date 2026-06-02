Rio - O Flamengo anunciou nesta terça-feira (2) a contratação de Marcelo Salazar para assumir o comando do elenco sub-20. O treinador, que estava à frente do time sub-21 do Al-Nassr, da Arábia Saudita, até o mês passado, assinou vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2027.
Ele começou a sua trajetória no futebol árabe em 2017. Por lá, chegou a trabalhar como auxiliar da equipe principal do Al-Nassr, em 2021.
O auxiliar Sandro Sargentim também reforçará o clube carioca, para compor a comissão da categoria.
A dupla já começará os trabalhos na tarde desta quarta-feira (3), no Ninho do Urubu. O próximo compromisso do Flamengo será no dia 9 de junho, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, contra o Athletico-PR, às 15h (de Brasília), na Gávea.
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