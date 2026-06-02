Léo Pereira é um dos rubro-negros convocados para a Copa do MundoJulio Aguilar / AFP
A diária, iniciada na última quarta-feira (27), a partir da apresentação dos atletas às suas seleções, é de 11 mil dólares (cerca de R$ 55 mil) por cada jogador convocado.
O Rubro-Negro tem nove representantes no torneio: Danilo, Alex Sandro, Paquetá e Léo Pereira pelo Brasil, além de De La Cruz, Varela e Arrascaeta, no Uruguai, Plata no Equador e Carrascal na Colômbia. Isso resultaria em aproximadamente 99 mil dólares (cerca de R$ 497 mil) por dia.
Wesley deixou o Flamengo em julho de 2025. Portanto, o Rubro-Negro terá direito a 54,16% do valor pago pela Fifa, e a Roma fica com o resto do montante. Já Viña vai deixar a quantia de 79,16%, por causa do período que passou no Ninho durante os 24 meses, conforme o levantamento.
Com isso, caso o Brasil e o Uruguai passem às oitavas, o Flamengo deve desembolsar, contando todos os atletas, cerca de R$ 22 milhões. O valor ainda poderia chegar a R$ 28 milhões, se as seleções avançarem à final.
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