Léo Pereira é um dos rubro-negros convocados para a Copa do Mundo - Julio Aguilar / AFP

Léo Pereira é um dos rubro-negros convocados para a Copa do MundoJulio Aguilar / AFP

Publicado 02/06/2026 14:29 | Atualizado 02/06/2026 14:31

Rio — O Flamengo deve faturar uma bolada na Copa do Mundo devido ao programa de benefícios aos clubes da Fifa, que distribuirá 355 milhões de dólares (quase R$ 1,8 bilhão, na cotação atual) às equipes que cederam jogadores ao Mundial.



A diária, iniciada na última quarta-feira (27), a partir da apresentação dos atletas às suas seleções, é de 11 mil dólares (cerca de R$ 55 mil) por cada jogador convocado.



O Rubro-Negro tem nove representantes no torneio: Danilo, Alex Sandro, Paquetá e Léo Pereira pelo Brasil, além de De La Cruz, Varela e Arrascaeta, no Uruguai, Plata no Equador e Carrascal na Colômbia. Isso resultaria em aproximadamente 99 mil dólares (cerca de R$ 497 mil) por dia.

Além disso, segundo o portal 'Jornal do Fla', o Mais Querido também tem direito a um valor pelos laterais Wesley e Matías Viña, ambos convocados pelo Brasil e Uruguai, respectivamente. Isso porque o regulamento do programa também abrange proporcionalmente todos os clubes que os jogadores defenderam nos últimos 24 meses.



Wesley deixou o Flamengo em julho de 2025. Portanto, o Rubro-Negro terá direito a 54,16% do valor pago pela Fifa, e a Roma fica com o resto do montante. Já Viña vai deixar a quantia de 79,16%, por causa do período que passou no Ninho durante os 24 meses, conforme o levantamento.



Com isso, caso o Brasil e o Uruguai passem às oitavas, o Flamengo deve desembolsar, contando todos os atletas, cerca de R$ 22 milhões. O valor ainda poderia chegar a R$ 28 milhões, se as seleções avançarem à final.